Festival de Arte e Poesia de Osasco está com inscrições abertas

Realizado pelo Coletivo Cultural Rabo de Kalango desde o ano 2000, o Festival Nacional de Arte e Poesia (Fenapo) é um grande encontro de artes, que se inter-relacionam através da poesia. O Evento conta com participações de artistas de diversos estados do Brasil em todas as cinco categorias em que é dividido. (Poesia Escrita, Poesia Declamada, Poesia Encenada, Foto e Vídeo Poesia)

O Fenapo é o mais tradicional Festival de Artes da Grande São Paulo e tornou-se referência entre os eventos deste porte. Com realização anual, tornou-se calendário cultural da cidade de Osasco e com o passar dos anos tomou proporções maiores, recebendo inscrições de todo o território nacional. O Festival tem como finalidade juntar poetas, produtores de vídeos, fotógrafos, declamadores, atores e todos os amantes das artes, por meio da poesia. Reunindo as linguagens de Teatro, Cinema, Fotografia, Poesia Escrita e Declamação, o Festival é um Grande Mix de Artes que tem na poesia o foco para os processos criativos.

Estimula além da leitura, a criação artística e o intercâmbio entre as diversas linguagens.Durante as suas edições, o Festival revelou para a cena artística diversos valores e talentos, que hoje estão em cena em todo país, seja por meio do teatro, da fotografia, do vídeo ou da poesia.

Desde a sua criação já proporcionou entre outras coisas, oficinas de criação literária, de cinema e de circo, todas de forma gratuita, contribuindo com o saber intelectual, estético e artístico dos participantes e do público. Interessados poderão fazer sua inscrição pelo site https://culturaoz.wordpress.com. O regulamento do evento também pode ser encontrado no mesmo endereço.