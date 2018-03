Festival de Música em Barueri oferece premiação que chega a R$ 70 mil

Os novos talentos da música popular brasileira terão mais uma vez a chance de apresentar seus trabalhos no Femupo 2018 – Festival de Música Popular Brasileira de Barueri, que será realizado entre os dias 23 e 25 de agosto. As melhores músicas receberão premiações e gratificações que, somadas, chegam a R$ 70 mil. A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, dobrou o valor dos prêmios, em comparação ao ano passado.

As inscrições para o Femupo 2018 são gratuitas e poderão ser realizadas até 31 de maio na Secretaria de Cultura e Turismo, situada na avenida 26 de Março, 173, Centro de Barueri (CEP: 06401-050) ou pelos Correios encaminhadas via Sedex.

O Festival divide-se em duas categorias: Prata da Casa – somente para moradores de Barueri (o inscrito deverá comprovar residência); e Livre – para os não residentes. Cada participante poderá inscrever duas canções, que devem ser inéditas e originais, ou seja, que não tenham sido gravadas em áudios comerciais, nem editadas ou divulgadas publicamente em rádio e televisão.

Todas as músicas inscritas passarão por um processo de seleção preliminar. No final, serão premiadas cinco músicas na categoria Prata da Casa e outras cinco na Livre. O melhor intérprete também receberá um prêmio, assim como a canção que tiver a maior aclamação popular. As eliminatórias serão realizadas nos dias 23 e 24 de agosto, e a finalíssima no dia 25 de agosto. O regulamento completo pode ser conferido no Jornal Oficial de Barueri, edição 1.017, do dia 10 de março de 2018, ou no site www.barueri.sp.gov.br, além da página do Facebook “Cultura Barueri”.

“O objetivo do Femupo é incentivar e ampliar um importante espaço aos compositores e intérpretes da música popular brasileira em todos os gêneros. Aliado a isso, o festival também procura aprimorar e desenvolver a cultura musical, incentivar e descobrir novos talentos, além de proporcionar à população espetáculos de qualidade, valorizando a nossa música”, ressaltou Jean Gaspar, secretário de Cultura e Turismo.

Veja o valor dos prêmios:

Categoria Prata da Casa

1º lugar: R$ 8.000

2º lugar: R$ 5.000

3º lugar: R$ 3.000

4º lugar: R$ 1.000

5º lugar: R$ 1.000

Categoria Livre:

1º lugar: R$ 13.000

2º lugar: R$ 8.000

3º lugar: R$ 5.000

4º lugar: R$ 2.000

5º lugar: R$ 1.000

Melhor intérprete: R$ 1.000

Aclamação popular: R$ 1.000