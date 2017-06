Festival Japonês reunirá 20 mil pessoas em Osasco

O tradicional evento que acontece em Osasco está em sua oitava edição, neste ano será nos dias 10 e 11 de junho, haverá transporte gratuito para o local saindo do shopping e da estação de trem

O Japan Matsuri – Festival da Cultura Japonesa, na sua 8ª edição, acontecerá nos dias 10 e 11 de junho de 2017, a partir das 10 horas, na sede esportiva da ACENBO-Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco, na Rua ACENBO, 100, Jardim Umuarama, Osasco-SP.

O maior evento do gênero na cidade de Osasco e região, neste ano o Festival será dedicado aos valorosos voluntários, que não medem esforços quando chamados a prestar serviços em prol de uma comunidade, até mesmo de uma nação.

O Festival oferecerá ao público muita música e atrações diversas ininterruptas por mais de 8 horas e paralelamente exposições relacionadas à cultura japonesa e oficinas culturais com participação gratuita.

Com expectativa de receber 20 mil visitantes a Comissão Organizadora se empenha em oferecer ao público o melhor da cultura japonesa preservada e divulgada ao longo dos 109 anos de história da imigração japonesa no Brasil e atrações de outras origens, integrando a comunidade nipo-brasileira a outras.

As crianças também receberão especial atenção no Espaço da Criança onde terão atividades como: origami, pintura, desenho, manuseio de hashi, entre outras

O Festival pretende atender o público de todas as idades em 2 dias e poderão contar com uma praça de alimentação com iguarias da culinária japonesa, brasileira, portuguesa, alemã e outras. Um bazar com cerca de 40 estandes oferecerão produtos variados.

O transporte circular gratuito, com atendimento aos portadores de necessidades especiais, facilitará o acesso ao Festival. O embarque e desembarque estão previstos em três pontos: 1) estacionamento coberto do Super Shopping, ao lado do estacionamento vip; 2) estação Osasco da CPTM; e 3) bolsão de estacionamento da Prefeitura de Osasco, na R. Narciso Sturlini.

8º Japan Matsuri-Festival da Cultura Japonesa

Data/horário: 10 de junho (das 10 às 22h) e 11 de junho (das 10 às 20h)

Local: Rua Acenbo, 100 – Jd. Umuarama – Osasco-SP

Ingresso antecipado: R$7,00 Ingresso na bilheteria: R$10,00

Transporte: Transporte circular gratuito com parada no estacionamento coberto do Super Shopping, próximo ao estacionamento Vip; na Estação Osasco da CPTM e no bolsão de estacionamento da Prefeitura de Osasco (Rua Narciso Sturlini).

www.japanmatsuri.com.br