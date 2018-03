Fica Tite!

Na coluna desta semana dentro do quadro de entrevistas têm um bate papo especial com o narrador Ulisses Costa, consagrado locutor esportivo. Ele é primo dos irmãos Osmar Santos, Oscar Ulisses e Odinei Edson. Sua carreira começou em rádios do Paraná. No início do ano de 2000 foi lançado na Rádio Globo de São Paulo pelo primo Oscar Ulisses. Atualmente, ele está no grupo Bandeirantes de Comunicação se destacando no meio esportivo. Tanto no rádio como em programa de tv como o Jogo Aberto.

O que mudou na cobertura da imprensa no futebol?

Atualmente a cobertura jornalística mudou muito, antigamente os repórteres tinham muito mais acesso aos atletas, hoje com as coletivas de imprensa, isso foi restringido, até entendo o trabalho da assessoria de imprensa, mas as pessoas precisam entender que nós somos apenas um elo entre o atleta, o ídolo e a torcida, não passa disso e algumas pessoas confundem isso um pouco. O jogador de futebol ficou mais blindado, de difícil acesso e isso é ruim, porque o torcedor deixa de conhecer aquele ídolo dele.Eu vejo isso como ponto negativo. Mas tem muita coisa boa também, o profissionalismo, a qualidade nos locais de trabalho, isso é muito legal e essas melhorias temos observado constantemente, principalmente com as novas arenas.

A entrevista coletiva adotada praticamente por todos os clubes dificultou o trabalho da imprensa?

As coletivas dificultam muito, porque você não tem réplica, não tem tréplica, o cara jogou mal e você não consegue questionar porque isso ocorreu. É uma pergunta para cada um e têm assuntos que você não consegue desenvolver com apenas uma pergunta. Isso é ate um cerceamento do direito da imprensa e isso afasta o atleta do torcedor cada vez mais.

A qualidade dos campeonatos no Brasil caiu nos últimos anos, ao que você atribui isso?

Na década de 90 até início de 99 dificilmente um atleta iria para fora do país, mas hoje nossos jogadores estão deixando o Brasil com 15, 16 e 17 anos, então tem muito atleta fora que o torcedor brasileiro nunca viu. Hoje os direitos econômicos são muito divididos, jogador vira uma pizza, um pedaço do clube e outro do empresário. Não estamos mais conseguindo segurar bons valores dentro do nosso país. Não acredito que a qualidade do jogador brasileiro caiu, até porque, se observamos os principais clubes do mundo, dificilmente não tem um jogador brasileiro, ainda revelamos muitos craques para o futebol mundial.

O que o torcedor pode esperar da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

O que tem que acontecer com a Seleção Brasileira é a manutenção do técnico Tite, isso é fundamental independente do que ocorra na Copa do Mundo, o Tite faz um grande trabalho e temos que manter o trabalho do treinador. Entendo que França e Alemanha são duas seleções que vão incomodar muito no mundial, mas acredito na Seleção Brasileira, temos boas chances.

O Brasil depende muito do Neymar?

Neymar é um fora de série, jogador excepcional, o melhor jogador que nós temos, mas hoje não temos mais uma Neymar dependência. A Seleção Brasileira tem jogado sem o Neymar e com boas atuações, o Tite tem resgatado o desejo do atleta de representar a seleção brasileira e isso tem sido muito importante para a nossa seleção. O futebol é o único esporte no mundo que nem sempre o melhor vence.

Quais são as seleções favoritas para a Copa do Mundo?

Brasil, Alemanha e França acho que essas três vão brigar, vamos torcer para o Brasil fazer um grande trabalho na Rússia.