FIEB abre inscrições para Vestibulinho do 1° semestre de 2018 

Foram abertas as inscrições para o Vestibulinho da Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) do primeiro semestre de 2018. O Vestibulinho é o exame que visa selecionar alunos para os Cursos Técnicos das seis unidades do Instituto Técnico de Barueri (ITB) nas formas Integrada e Modular (Concomitante e Subsequente), além do Curso Pré-Vestibular, todos oferecidos gratuitamente à população.

Também é possível fazer inscrição para ingresso no Ensino Fundamental (1°ano, 2°ano, 3° ano, 5°, 6° e 7° ano) e no Ensino Médio (1º série) para o ano de 2018 na unidade Maria Theodora. O acesso ao 1º ano do Ensino Fundamental será feito mediante sorteio público e através da prova seletiva a partir do 2°ano.

Para os cursos técnicos, serão oferecidas vagas nos seguintes cursos: Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Cursinho Pré-Vestibular, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Finanças, Hospedagem, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Secretariado, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos e Telecomunicações. Todos os cursos da FIEB são gratuitos.

As inscrições devem ser feitas pela internet, através do site www.vestibulinho.fieb.edu.br, até as 16h do dia 13/11/2017, para os Cursos Técnicos e para o Ensino Fundamental e Médio. Já para ingresso no 1°ano do Ensino Fundamental, as inscrições serão até às 16h do dia 27/10/2017. Através desse endereço é possível verificar mais informações sobre o Vestibulinho, bem como o acesso à Área do Candidato, que permite o acompanhamento da inscrição, edital e 2ª via de boleto.

As provas serão aplicadas no dia 26 de novembro para os candidatos do Ensino Fundamental e Médio. No dia 03 de dezembro, das 08h às 12h, serão aplicadas as provas para os Cursos Técnicos do ITB e no mesmo dia das 13h30 às 17h30 serão as provas para ingresso no Curso Pré-Vestibular. A divulgação dos locais da prova acorrerá a partir do dia 22 de novembro, informação na Área do Candidato. O sorteio público para o ingresso no 1º ano do Ensino Fundamental será no dia 11 de novembro às 9h, na FIEB Maria Theodora, localizada na Avenida Andrômeda, 500, Alphaville – Barueri.