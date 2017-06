FIEB assina parceria inédita com a Receita Federal

A Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) e a Receita Federal do Brasil (RFB), assinaram nesta segunda-feira, 26, um acordo de cooperação técnica para a implantação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

Os NAF são projetos implantados dentro das universidades, desde 2011, especialmente nos cursos da área de exatas, onde, com o apoio técnico da RFB, os contribuintes de baixa renda, pequenos empreendedores optantes pelo SIMPLES e microempreendedores individuais (MEI) são auxiliados na resolução de seus trâmites fiscais e previdenciários.

A FIEB será a primeira instituição de educação básica e técnica de nível médio a realizar essa parceria com a Receita Federal, que sempre apoiou alunos de universidades do Brasil e do exterior. Para o Superintendente da Fundação, Dr. Luiz Antonio Ribeiro, essa parceria consolida totalmente o compromisso da Instituição em reescrever a história da educação no município. “É um motivo de muito orgulho para nós sermos os pioneiros de um projeto de capacitação tão importante, será um marco na vida dos nossos alunos”, declarou.

O NAF será implantado no ITB do Parque Viana, como projeto piloto e depois será expandido para as demais unidades, transmitindo conhecimento à comunidade. Os estudantes do curso técnico de Contabilidade serão treinados pela Receita Federal. Para o delegado da RFB em Barueri, Roberto Graciano Capella, “A Receita valoriza a disseminação de conhecimento com a FIEB e a excelência no atendimento à população do munícipio e região”, completa.

De acordo com o coordenador do Curso de Contabilidade da Instituição, Fernando Monteiro, essa assinatura é uma grande conquista, pois há 4 anos já estudávamos as possibilidades de implantar o projeto e agora há muito o que se comemorar. Esse acordo trará uma grande inovação para a grade curricular e é uma maneira de preparar os alunos para o mercado de trabalho, enriquecendo o currículo de cada um com essa vivência em assuntos tributários. “Um sonho é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade” enfatiza Fernando.

A RFB mantém acordos de cooperação técnica com 102 Instituições de Ensino no Brasil, com essa assinatura, atinge a marca de 220 núcleos do NAF em todo país, sendo 60 somente no Estado de São Paulo. Essa inciativa já ultrapassou as fronteiras, alcançando 9 países da América Latina.