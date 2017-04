FIEB está com inscrições abertas para o Vestibulinho

As inscrições para o Vestibulinho FIEB, que distribui vagas dos cursos profissionalizantes de nível médio do Instituto Técnico de Barueri (ITB) e também do Curso Pré-Vestibular (CPV), mantidos pela Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB), estão abertas e vão até as 16h do dia 24/05/2017. A prova será aplicada no dia 04/06/2017 em locais a serem divulgados na área do candidato.

Os interessados devem acessar o site www.vestibulinho.fieb.edu.br, já que a inscrição é eletrônica, preencher os campos e gerar o boleto no valor de R$40,00, referente à taxa de inscrição, que deve ser paga na rede bancária autorizada até as 16h do dia 26 de maio.

Este é o único valor a ser cobrado, já que os cursos são totalmente gratuitos. A FIEB disponibiliza postos de atendimento eletrônico para quem não tiver acesso à internet no Ganha Tempo