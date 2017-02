Fieo pagará atrasados se vender Campus Narciso

No próximo dia 26 de outubro, o Unifieo vai completar 50 anos de existência, mas é bem provável que não haverá festa, o motivo é grave, a instituição passa pela a pior crise de sua história. As dívidas não param de aumentar e o número de alunos não para de cair. Os professores estão sem receber desde setembro de 2016. O local conta com 369 professores, nesta semana 104 foram demitidos por justa causa, a notificação da demissão chegou nas casas dos professores através de um telegrama. A alegação da reitoria é de que os docentes que estão em greve abandonaram a instituição. “Eles não fecharam o semestre passado, 361 disciplinas não foram lançadas. Apenas o curso de Direito foi finalizado. Não vamos reconsiderar as demissões”, disse o pró-reitor Franco Cocuzza.

O professor Franco Cocuzza assumiu no dia 17 de janeiro como pró-reitor de desenvolvimento e relações comunitárias. De acordo com Cocuzza, as aulas vão começar normalmente no dia 20 de fevereiro. O professor apresentou números preocupantes sobre o número de alunos da instituição. Em 2012, iniciaram as aulas 9600, em 2016 esse número caiu para 5183. E neste ano apenas 1756 alunos deverão iniciar o ano no Unifieo. “Houve uma falta de tato administrativo. Faltou olhar para as concorrentes.” A justiça hipotecou o Campus Narciso do Unifieo para pagamento dos salários atrasados. “Ninguém quis comprar, se vocês souberem quem quer comprar, está à venda.” O imóvel em questão fica na rua Narciso Sturlini. De acordo com o pró-reitor, o imóvel está avaliado em R$ 34 milhões. A dívida gira em torno de R$ 9 milhões. “Nós vamos fazer uma reestruturação administrativa, vamos cortar metade do quadro de funcionários, queremos resolver isso até o dia 20 de fevereiro, mas não temos prazo para resolver esse problema”, afirma o pró-reitor.

O outro lado

Na manhã desta segunda, feira, 6, alguns professores receberam por telegrama da Reitoria do Unifieo a demissão por justa causa. De acordo com o professor de economia Antônio Carlos Roxo, que leciona na instituição há 23 anos, a demissão é um absurdo. “A lei de greve diz que você não pode ser demitido quando está em estado de greve. Há um descalabro econômico, ético, moral e educacional. Vamos lutar com todos os parâmetros contra essa decisão. Vamos recorrer.” De acordo com o professor, a reitoria respeitava a greve dos professores. “Eles fizeram um proposta de pagamento, nós suspendemos a greve e eles não pagaram. Mostra o caráter que eles estão dando a instituição.” A professora de Jornalismo Rita de Cássia Monteiro, que está na instituição há cinco anos, disse que os professores grevistas não podem entrar no Unifieo. “Nós estamos impedidos de entrar até para falar com o RH.” Nesta quinta-feira, 9, os professores pediram intervenção do Ministério Público.