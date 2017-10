Filho adotivo acusado de matar os pais em Osasco é preso pela Polícia Civil

Policiais civis da Delegacia Seccional de Polícia de Osasco, por meio do Setor de Homicídios, prenderam em Franco da Rocha, na manhã de terça, 3, o homem acusado de matar os pais adotivos.

O autor era procurado desde 2014, quando assassinou os pais adotivos em Osasco. Os corpos das vítimas foram localizados, já em decomposição, dias depois, nos fundos de um terreno de uma Igreja Cristã.

O inquérito policial foi instaurado para apurar a autoria do duplo homicídio, e após investigações, todas as suspeitas recaíram sobre um dos filhos adotivos do casal, que era viciado em drogas e que estaria desaparecido, desde a época dos fatos.

Os investigadores da especializada, conseguiram localizar o procurado, onde cumpriram o mandado de prisão.