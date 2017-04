Filhos e livros

Semana passada foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Várias escolinhas, creches e até berçários fizeram alguma coisa temática para não passar em branco. Acho tudo isso muito válido, mas no mundo em que vivemos hoje, com tecnologia por todos os lados, como fazer para realmente despertar o interesse dos pequenos pelos livros?

Concorrer com a TV, Netflix, tablets e jogos virtuais nem sempre é fácil… Pensando nisso, batemos um papo com a Claudia Sintoni, especialista em Mobilização Social da Fundação Itaú Social, para debatermos um pouco essa ideia.

Em um mundo onde cada vez mais a tecnologia é valorizada, como os pais podem tornar os livros atrativos?

O texto e as ilustrações dos livros são recursos suficientes para que as crianças tenham uma experiência significativa e interessante. Mesmo quem tem alguma dificuldade para ler pode apresentar os livros para uma criança, aproveitando as ilustrações para conversar com ela ou criar histórias a partir das imagens. Experimentar livros diferentes também é importante para descobrir o que a criança prefere. As crianças são curiosas e investigadoras. Quando apresentamos formatos diferentes, de texto e projetos gráficos, atendemos à necessidade de estimulação infantil e favorecemos que a criança construa o seu repertório cultural, estético, de linguagem e tudo isso ajuda que ela se constitua como sujeito, que vá descobrindo, por exemplo, que se diverte muito com as parlendas (as histórias mais curtas), mas que se irrita ao errar os travas-línguas, que fica embalada com as poesias e que o sono vem chegando com as narrativas de heróis.

Ler em tablets ou smartphones seria uma solução?

O livro impresso oferece para a criança uma gama de possibilidades que o digital não traz, como explorar os diferentes formatos – pequeno, grande, largo, grosso, estreito – experimentar as diferentes texturas do papel, treinar a coordenação motora fina ao virar as páginas e perceber que elas se rasgam ou amassam dependendo do movimento e força dos gestos. Já o suporte digital está cada vez mais presente e o desafio é que ele faça parte da vida de adultos e crianças de forma positiva. O fácil acesso a aparelhos celulares e tablets pode ser uma alternativa, portanto, nesse caso a mediação do adulto é ainda mais importante. A tecnologia tem facilitado muito a nossa vida e é natural que as crianças se encantem com algo que está sempre na mão das pessoas que cuidam delas. O que acontece é que o acesso muito facilitado a tablets e celulares traz o risco de que eles sejam utilizados para distrair a criança enquanto a adulto faz outra coisa, privando-a de um convívio dedicado a ela. A verdade é que as crianças precisam de muita interação com pessoas para se desenvolverem de forma saudável e a tecnologia não substitui esse contato pessoal e, segundo especialistas, pode até prejudicar o desenvolvimento.

A partir de quantos meses podemos começar a aproximação dos bebês e livros? E de qual forma?

Acredito que a leitura deve começar antes mesmo de o bebê nascer. A partir da 25ª semana, ainda na barriga, ele reage a diferentes sons, reconhece a voz da mãe e já se beneficia de diferentes estímulos linguísticos. Então vale conversar, cantar e ler desde muito cedo. No início, os bebês não compreendem as palavras, mas sim o ritmo da leitura e o tom da voz. Então, os adultos podem escolher textos que lhes deem prazer de ler e que se sintam à vontade de compartilhar com o bebê. Os pequeninos também costumam gostar de rimas divertindo-se com parlendas, que são historinhas bem curtinhas e que conseguem decorar. Cada criança é de um jeito e desde cedo manifestam seus gostos pessoais. Alguns vão gostar de histórias bem curtinhas e pedir para que sejam repetidas diversas vezes. Outras podem preferir uma história maior e dormir sem ouvir o final. É importante reservar pelo menos uns 15 minutos por dia para fazer uma leitura de qualidade e com dedicação. Uma dica – nada inovadora, mas que funciona muito – é fazer a leitura antes de a criança dormir. Então, você dá um pouco de aconchego, ajuda a criança a se preparar para uma boa noite de sono e oferece a leitura.

Como ter certeza que o conteúdo de um livro é adequado à uma determinada faixa etária?

Se você vai ler para uma criança pequena ou para um bebê, pode usar livros com cores e ilustrações vibrantes que vão encantar a criança, já que ler uma história também pode ser uma experiência estética. Livros com brincadeiras como trava-línguas, parlendas e rimas também costumam agradar muito. A leitura deve ser um momento prazeroso para o adulto e para a criança. Por isso, quanto mais livros conhecer, mais elementos terão para acertar na escolha. Não precisamos ter receio de apresentar um livro de que a criança não goste. Se ela perder o interesse, ou manifestar que não está gostando, você pode interromper a leitura e começar de novo com outra história.