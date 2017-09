Filial brasileira da Osram em Osasco fechará as portas em maio

Uma das empresas mais tradicionais de Osasco, a multinacional Osram, empresa que fabrica lâmpadas, que fica na avenida dos Autonomistas fechará as portas no próximo dia 13 de maio, segundo fontes ouvidas pelo jornal, cerca de 200 funcionários serão demitidos ou remanejados para outras empresas do grupo.

Um dos motivos é a readequação internacional que a empresa está promovendo para evitar prejuízos em suas filiais em diversos países.

Nos tempos áureos, a empresa contava com 1900 funcionários, atualmente apenas 200 dão expediente no local.

A assessoria de imprensa da Osram entrou em contato com o Correio Paulista e informou que os funcionários da área de vendas, administrativo e suporte permanecerão trabalhando normalmente no Brasil, dando suporte à marca na região.

Leia a nota na íntegra:

Devido a uma mudança estrutural no mercado que está se deslocando do negócio tradicional de iluminação para um novo modelo focado em produtos de iluminação mais econômicos com base LED, OSRAM está tomando medidas em todo o mundo para um melhor posicionamento voltado ao crescimento futuro.

Esta estratégia inclui, entre outras:

O realinhamento da companhia por meio da estruturação do negócio de lâmpadas como uma companhia independente

Início de iniciativas de inovação com base em tecnologias de base LED

Entretanto, o declínio do volume de vendas no mercado de iluminação tradicional tem impactado unidades produtivas, que precisam refletir a demanda atual e futura de produtos. Como resultado, OSRAM anunciou que a companhia encerrará suas operações na fábrica de Osasco, Brasil.

A decisão de encerrar esta operação é um passo difícil mas necessário para focar nossos recursos em atender as necessidades do mercado e garantir um futuro necessário. A companhia está comprometida e tomando todas as medidas para garantir a continuidade da qualidade e segurança de sua operação produtiva durante o processo de transição. A OSRAM pretende iniciar negociações com as lideranças sindicais para assegurar a melhor solução possível para os funcionários impactados.

Os funcionários da área de vendas, administrativo e suporte permanecerão trabalhando normalmente no Brasil, dando suporte à marca na região. A marca OSRAM também permanecerá no mercado brasileiro. Os produtos que são fabricados atualmente em Osasco passarão a ser fornecidos a partir de outras unidades da OSRAM ao redor do mundo, sem impacto nos nossos negócios.