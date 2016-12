Filme sobre a carreira do Guerrero tem estreia no Peru

Longa metragem contará sobre a vida do atacante e um dos maiores ídolos do Corinthians desde sua infância

O filme que conta a trajetória do atacante Paolo Guerrero, atual camisa 9 do Flamengo, desde a infância em campos de pelada na cidade de Lima, estreou sexta-feira (9) nas salas de cinema do Peru.

A produtora peruana Tondero divulgou o primeiro teaser do filme sobre a vida do atacante do Flamengo, Paollo Guerrero. A produção intitulada “GUERRERO” tem direção de Fernando Vilarrán e conta a história da vida do garoto que se tornou um dos jogadores maiores admirados do Peru.

No filme Guerrero aparece conduzindo a seleção peruana ao campo. Além de atuar, o atacante também participou ativamente da direção geral do longa.

“Com muita felicidade eu apresento o teaser do que será #GUERRERO o filme baseado na minha infância e como era importante e é a minha família para o meu desenvolvimento como atleta profissional. O filme não tenta futebol, são os sonhos de uma criança. Seja o que for que você quer ser na vida nunca parar de sonhar e perseguir que você quer ser: médico, advogado, ator, pintor… Apenas Sonhe-o e vá para ele.” Postou em suas redes sociais o atual atacante do Flamengo.

Atualmente Guerrero defende a equipe do Flamengo. O atacante peruano passou por grandes clubes em sua trajetória no futebol como: Alianza Lima, Bayern de Munique, Hamburgo e Corinthians, onde foi uma peça indispensável na conquista pelo Mundial de Clubes no ano de 2012 contra o Chelsea.

Em 13 de outubro de 2015 ao marcar um gol contra o Chile em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2018, Guerrero igualou a marca de Teófilo Cubillas como goleador máximo da Seleção Peruana, ambos com 26 gols. Em 2016

Paolo tornou-se o maior artilheiro da história da seleção peruana com 27 gols. O jogador do Flamengo marcou um gol no empate em 2 a 2 com a Venezuela, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

O filme conta os obstáculos que o Guerrero teve que passar até concretizar seu grande sonho: Ser um grande jogador de futebol e representar o seu país. Uma dessas barreiras foi sua própria mãe, que apesar de muito protetora, não gostava que o menino ficasse o tempo inteiro com a sua melhor amiga: A bola de futebol.

O atleta peruano, assim como grande parte dos jogadores de futebol teve uma origem humilde. Morador de um bairro mais precário de Lima, sua família foi de extrema importância para sua formação pessoal e profissional, em especial sua avó que sempre apoiou desde garoto.

O sonho de Guerrero se concretizou e em seu filme deixa uma mensagem: “Sonhe, e persista no seu sonho.” Guerrero se tornou não só um símbolo nacional como contribuiu para o futebol internacional, sendo ídolo na maior parte dos times em que passou. O filme teve sua estreia nos cinemas do Peru em dezembro e estará disponível no youtube ainda este ano.