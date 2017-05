Mais de sessenta meses! Este foi (ou está sendo) o período de gestação da Faculdade de Medicina de Osasco. Depois de um pré-natal longo e cheio de expectativas, finalmente o parto está marcado para meados de agosto. Quem atua no setor público e conhece de perto a burocracia e morosidade do sistema, está familiarizado a prazos tão longos para viabilizar projetos de grande envergadura, no entanto, essa é uma realidade que costuma gerar descrédito por parte da população. Do anúncio de um benefício até a sua concretização, muitos são os desafios e obstáculos a serem vencidos.

Neste caso, a história começou a ser contada em 2013, quando o Governo Federal criou o programa “Mais Médicos”. Uma de suas vertentes – o eixo Educação – prevê a descentralização da formação de médicos no país. Mudou-se, assim, uma dinâmica até então existente – a geografia da formação de profissionais da área médica, antes definida apenas pelo mercado, passou a receber interferência direta do governo, que sabe onde há maior necessidade. Ainda em 2013, a prefeitura apresentou sua proposta e, em dezembro do mesmo ano, Osasco foi selecionada para receber o projeto.

Um ano depois, em dezembro de 2014, o MEC publicou edital para as mantenedoras interessadas no programa em todo o país. Em julho de 2015, a Universidade Nove de Julho – UNINOVE foi selecionada para instalar a unidade de Osasco, que tinha 18 meses para dar início às aulas. O primeiro vestibular deverá acontecer até julho, portanto, com seis meses de atraso. Além de todos os problemas já tradicionais do sistema público, certamente as crises política e econômica contribuíram para a lentidão na implantação do projeto. Mudanças no Governo Federal e alterações nas equipes ministeriais também atrapalharam. O mais importante é que, finalmente, a conquista deve se tornar realidade.

Apesar de se tratar de uma faculdade particular, há muitas vantagens para a cidade – os alunos farão residência médica nas unidades da prefeitura e 10% do valor arrecadado com o curso de medicina também será investido na rede municipal – uma estimativa de 14 milhões de reais em seis anos. Outro fator positivo é a reserva de 10% das vagas para alunos de baixa renda, que promove a inclusão social de estudantes que jamais poderiam frequentar um curso como este. E por fim, Osasco fortalece ainda mais sua posição enquanto polo de produção de conhecimento.