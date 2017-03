Fora de casa, Audax vence e é vice-líder do Brasileiro Feminino

Em uma partida recheada de gols, neste domingo (19), o Audax/Unip conseguiu uma grande vitória, de virada, por 3 a 2, em cima do Vitória-PE, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-1, no Estádio Barbosão, em Pernambuco. Com uma a menos, o time garantiu o triunfo no segundo tempo e dormiu na vice-liderança do Grupo 1.

Depois de empatar em 1 a 1 com o Sport Recife na estreia, dentro de casa, o time de Osasco viajou para enfrentar seu segundo adversário no Brasileiro e ganhou o reforço da atacante Carla. Em busca da primeira vitória, o Audax/Unip sofreu para conquistar os três pontos, mas com muita determinação correu atrás do placar por duas vezes até conseguir o resultado.

Em uma partida disputada, o time da casa largou na frente logo aos 8 minutos de bola rolando com a atacante Paloma. Não demorou muito para a reação osasquense acontecer e onze minutos depois, a estreante Carla balançou as redes para igualar o marcador e garantir a igualdade antes dos 45 minutos finais.

Com uma a menos, o time sofreu o segundo gol sete minutos após a volta do intervalo e a situação ficou complicada. Com a partida empatada, o Vitória teve grande oportunidade de ampliar a vantagem, mas parou na goleira Vivi, que cometeu a falta e recebeu o cartão vermelho direto, deixando as visitantes com uma jogadora a menos em campo.

Mesmo assim, a equipe estava determinada e lutar até o final e foi assim que aos 27 minutos, Giu aproveitou a sobra da bola na grande área para empatar o jogo. E aos 39, de pênalti, Agustina marcou o terceiro gol, que garantiu a vitória osasquense e o segundo lugar provisório do Grupo 1, agora com quatro pontos conquistados.

Na próxima ro dada, no domingo (26), o Audax/Unip volta a jogar em casa e recebe o Iranduba-AM, às 16h, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA: VITÓRIA-PE 2×3 AUDAX/UNIP

Data: 19 de março, domingo

Horário: 15h30 (Brasília)

Local: Estádio Ewerson Simões Barbosa, Cha Grande-PE

Gols: Vitória: Paloma (8’1T) e Thamirys (7’2T); Audax/Unip: Carla (19’1T), Giu (27’2T) e Agustina (39’2T)

Cartões amarelos: Bebel, Bia e Monique (Audax/Unip); Geovana, Roberta, Bruna e Keyla (Vitória-PE)

Cartões vermelhos: Vivi (Audax/Unip)

Audax/Unip: Vivi; Gabi, Jack, Agustina e Suellen (Moniq ue); Jessica (Tiga), Bebel, Bia e Juliana; Bianca (Giu) e Carla. Téc: Maurício Moraes Salgado

Sport-PE: Silvia (Thalya); Gabi (Syrlaine), Keyla, Roberta e Bruna; Daiane, Geovana, Bruna (Girlane) e Rafaela; Paloma e Thamirys. Téc: João Hebert Medeiros e Silva