Franquia de cosméticos aposta em mulheres jovens

O empreendedorismo feminino no Brasil tem crescido a passos largos, e o tema tem sido muito divulgado em blogs e redes socias, com o objetivo de auxiliar e incentivar mulheres a empreender.

De acordo com a Serasa Experian, já são mais de 5,7 milhões de empreendedoras e 43% dos donos de empresas no país são do sexo feminino. Estes são dados oficiais de empresas devidamente constituídas, mas quando falamos do mercado informal, a perspectiva desse cenário é ainda maior. “Mesmo com a evolução acelerada, existem muitos desafios para o empreendedorismo feminino e visando atender jovens mulheres empreendedoras, desenvolvemos um modelo de negócios de baixíssimo custo, que pode ser operado de casa e sem necessidade de abertura de CNPJ”, explica Marcio Roland, CEO da Cosmetic Green. “A franqueada fica livre para divulgar sua loja virtual inclusive através de redes sociais, parcerias com blogs ou links patrocinados em nível nacional.

A Cosmetic Green, rede de lojas especializadas em cosméticos e dermocosméticos, lançou seu modelo de franquia digital em janeiro, com a meta de abrir 300 unidades em 2017.

Atuando no mercado de beleza desde 2013, a marca identificou a demanda por modelos de negócios mais flexíveis, com baixo investimento e facilidade de operação para o franqueado.

Trata-se de um modelo e-commerce, onde o franqueado adquire a Franquia por R$ 350,00 e recebe seu próprio endereço dentro do domínio da marca, para divulgar os produtos recebendo comissionamento de 20% sobre as vendas.