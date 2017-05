Frentista morre após levar facada e ser atropelado em Posto da Avenida dos Autonomistas

Um frentista de um posto de gasolina de Osasco foi morto após levar uma facada nas costas e, em seguida, ser atropelado após uma briga com um grupo de portugueses que bebia no local. O posto fica na Avenida dos Autonomistas com a a General Florêncio na região do bairro de Quitaúna. O crime aconteceu por volta de 5h30 desta terça-feira (30).