Fundo Social de Barueri aceita doações para bazar beneficente

O Fundo Social de Solidariedade está recebendo doações para o Bazar beneficente em prol da Campanha do Agasalho. Ele será realizado no dia 29 de abril, às 9 horas, na sede da secretaria de Promoção Social.

Serão aceitas doações de roupas, calçados, acessórios, móveis, objetos de decoração, bijuterias e qualquer item em bom estado que possa ser vendido. Toda arrecadação do bazar será utilizada para a compra de roupas novas de inverno, que serão distribuídas na Campanha do Agasalho 2017. O Fundo Social de Solidariedade de Barueri estima atender este ano 10 mil famílias cadastradas nos cinco Cras (Centro de Referência de Assistência Social), do município (Jardins Silveira, Mutinga e Belval; Parque Imperial e Engenho Novo).

Em casos de itens onde haja necessidade de transporte (móveis, por exemplo), basta entrar em contato para agendar a retirada da doação.

SERVIÇO

O Fundo Social de Solidariedade de Barueri funciona na sede da secretaria de Promoção Social. O endereço é Avenida 26 de Março, 1.159, Jardim São Pedro. O telefone para informações é o 4199.2800.