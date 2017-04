Funk Como Le Gusta tocará dia 1º de maio em Osasco

Big band paulistana que mistura black music com acentos latinos e samba-rock, com toques eletrônicos, o Funk Como Le Gusta nasceu em 1998 e, desde então, fez centenas de shows e lançou três trabalhos. No ano passado, foi a vez de “A Nave-Mãe Segue Viagem”, seu quarto álbum, com músicas inéditas, mantendo o propósito de continuar agitando pistas e palcos.

Funk Como Le Gusta é formado por Kuki Stolarski (bateria), Sérgio Bártolo (baixo), Emerson Villani (guitarra e voz), Eron Guarnieri (teclados e voz), Décio 7 (percussão), Kito Siqueira (sax alto e barítono), Tiquinho (trombone), Hugo Hori (sax tenor, flauta e voz), Reginaldo 16 (trompete e voz) e Cláudio Cambé (trompete).

Com influências de nomes como Tim Maia, James Brown, Jorge Benjor, Carlos Dafé, Gerson King Combo, Tony Bizarro e até mesmo Miles Davis e Wayne Shorter, entre outros, a banda segue o propósito de levar música de qualidade. Patrícia Palumbo ressalta os “17 anos de muito groove, suíngue e alto astral” da banda e diz que o FCLG tem “um naipe de sopros infernal, percussão africana, latina e portanto brasileiríssima”.

O grupo firmou estilo único e desde então, com tamanho sucesso e respeito da crítica e do público, protagonizou gravações, shows e especiais televisivos com os maiores nomes da música brasileira das últimas décadas.

Serviço

Show: Funk Como Le Gusta

Sesc Osasco – Tenda 1, Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1300, Jardim das Flores, Osasco, telefone 3184-0900

Dia: 1o. de maio de 2017, segunda-feira – Feriado, às 20h30 Lotação: 320 lugares. Duração: 60 minutos. Classificação indicativa: 12 anos.