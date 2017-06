Futebol de Amputados de Osasco participará de torneio em Bilbao na Espanha

Projeto do clube desde 2015, futebol de amputados participará de primeiro torneio fora do país representando o time de Osasco. Atletas viajam no dia 12 de Junho com destino a Bilbao e enfrentarão a seleção espanhola em três dias de competição.

Sempre com um investimento forte em sua função social, o Osasco Audax irá representar o futebol de amputados do Brasil em torneio na Espanha. O time que veste a camisa osasquense desde 2015 já está com as passagens marcadas para Bilbao e participará do Torneio Internacional de Futebol para Amputados contra a seleção do país. A competição servirá de preparação para o Campeonato Europeu que a Espanha disputará na Turquia, por isso o convite ao time brasileiro.

O torneio será disputado nos dias 16, 17 e 18 de Junho, mas o elenco viajará no dia 12 com o retorno previsto para 19 de Junho. Para o treinador da equipe, a viagem será um sonho realizado para todos.

– É uma oportunidade muito grande de inclusão que o Audax e nossos parceiros estão proporcionando a nós, um sonho que será realizado durante esses dias. Esperamos fazer uma boa viagem e representar muito bem o nosso clube e o nosso país – revelou Maurício Nery.

Antes de embarcar, o elenco realizou um final de semana de treinos intensivos no CT da Vila Yolanda em Osasco e ajustou os últimos detalhes para brilhar em solo europeu. Confira a lista dos atletas e membros da comissão que representarão o Audax na Espanha:

Comissão técnica: Maurício Nery e Luiz Mendonça

Atletas: Amauri e Vagner Assis (goleiros); Marcos Sepitiba, Mário Mello, Cristiano Valle, Rodrigo Amparo, Fabrício Garcia, Marquinho Cordeiro, Vanderley Coelho e Breno