Garra prende médico que era procurado desde 2003 por estupro de uma criança em Barueri

Na manhã desta quinta-feira, 5, policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), prenderam um médico que estava procurado pela Justiça, por estupro de uma criança, de 10 anos, à época dos fatos

O crime ocorreu em 2003 e a prisão foi decretada pelo Juízo da Comarca de Barueri.

Os agentes da equipe Garra 01, liderados pelo Delegado de Polícia, Mário Palumbo Júnior, em posse do respectivo mandado de prisão, diligenciaram nos municípios de Barueri, Osasco e Santos e não conseguiram localizar o procurado, entretanto, obtiveram informações de que ele havia se mudado para Araçatuba, cerca de 500 km da Capital.

Prosseguindo com as diligências, os policiais rumaram para Araçatuba, localizando a residência do médico.

Assim sendo, procederam à vigilância velada e quando o foragido saiu do imóvel, foi imediatamente preso.