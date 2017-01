“Gato” da Copa São Paulo vai jogar no Grêmio Osasco

Fonte: Globo Esporte “Meu nome é Heltton Matheus Cardoso Rodrigues”. Após mais de quatro dias sem dar notícias, o “gato” da Copinha enfim quebrou o silêncio nesta sexta-feira e tentou explicar os motivos que o levaram a usar outra identidade para atuar pelo Paulista de Jundiaí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. – Foram dias de um fugitivo da polícia, de um bandido. Quem me conhece sabe da minha índole, não sou um assassino ou um ser humano que faz mal para os outros. Essa oportunidade que estou recebendo não me torna melhor do que ninguém, é apenas uma chance de poder mostrar que sou uma pessoa do bem.

Vampeta será o grande aliado de Heltton em busca da retomada da carreira. O atual presidente do Audax dará auxílio jurídico e o primeiro contrato profissional para o jogador, que integrará, por enquanto, o elenco do Grêmio Osasco, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista.

– O Vampeta está sendo incrível, me ajudando no momento em que mais necessito. Eu tinha tudo para dar errado, mas espero poder aproveitar essa chance e realizar o meu sonho, que é ser jogador profissional – disse.

Heltton não pensa em ir até Jundiaí e visitar os antigos companheiros no Paulista, time que acabou eliminado por sua culpa da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Segundo o jogador, o receio de como será recebido o impedido de ir até a cidade.

Heltton deve começar a treinar nas próximas semanas no Grêmio Osasco. Ainda sem saber quanto tempo ficará impedido de jogar futebol, já que deve ser punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF).