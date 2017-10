GCM de Barueri prende dois no Tamboré após furto a Hipermercado

A Guarda Civil Municipal de Barueri deteve um indivíduo em flagrante e apreenderam um adolescente juntamente com os seguranças de um hipermercado na avenida Piracema, no bairro do Tamboré, no final da tarde de sábado, 30.

Os agentes de segurança foram acionados pela Central de Atendimento (Cecom) para atenderem uma ocorrência de furto no interior do comércio. “No estabelecimento constatamos que os dois suspeitos portavam uma mochila com vários objetos de informática e peças de vestuário, estando em poder dos seguranças”, comentaram os guardas civis.



A.O.D., 23 anos de idade e J.D.S.B., 17 anos de idade (acompanhado pelo seu responsável) foram conduzidos até a Delegacia de Polícia do município.



A Autoridade de plantão elaborou o Boletim de Ocorrência de Furto Qualificado Consumado, determinou a prisão do indivíduo A.O.D., encaminhou o menor infrator J.D.S.B., a Vara da Infância e Juventude e devolveu ao representante comercial os objetos furtados avaliados em cerca de R$ 900,00.