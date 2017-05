GCM de Barueri prende ladrões de secadores

A Guarda Civil Municipal de Barueri deteve um indivíduo e apreendeu um adolescente em flagrante na rua das Marias no bairro Parque dos Camargos, na tarde de quinta-feira, 11.

A Central de Atendimento (Cecom) irradiou uma ocorrência de roubo a um estabelecimento comercial na rua Lenita e que os indivíduos armados haviam acabado de empreender fuga em um veículo de marca Fiat/Palio de cor vermelho levando aparelhos de celulares e secadores de cabelo.

Os guardas seguiram em diligências nas ruas adjacentes ao local do crime. “Encontramos o veículo estacionado e ao redor estavam três suspeitos que foram abordados de imediato”, comentaram os seguranças. F.P., 30 anos de idade foi revistado e em seu poder estavam dois aparelhos de celular. Nada de ilícito foi localizado com M.R.S., 31 anos de idade. E com L.P.S.F., 15 anos de idade, estava a chave do automóvel estacionado. Durante a busca minuciosa no carro, foi encontrada uma mochila contendo 3 secadores de cabelo e um aparelho de celular com carregador. Na sequencia das averiguações, uma mulher relatou que ouviu um barulho no telhado de sua casa e na verificação do imóvel, os guardas perceberam que o telhado estava quebrado e no interior da cozinha localizaram no chão um revólver da marca Rossi, calibre 38, com 3 munições íntegras e um aparelho de celular da marca Samsung.

O indiciado confessou a autoria do roubo, porém negou delatar seus comparsas, afirmando apenas ter agido na companhia de um indivíduo, inocentando os demais. As vítimas relataram que estavam no comércio quando dois assaltantes armados adentraram e renderam todos, anunciando o roubo, subtraindo os objetos e aparelhos celulares. Na Delegacia do município, os três indivíduos foram submetidos a reconhecimento, sendo que F.P. e L.P.S.F. foram reconhecidos sem sombras de dúvidas.