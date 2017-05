GCM de Barueri recupera celulares roubados em Aldeia da Serra em um salão de cabeleireiro no Engenho Novo

Um indivíduo foi detido em flagrante pelos integrantes da equipe das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da Guarda Civil Municipal de Barueri na rua Zeca, bairro Engenho Novo, na noite de sexta-feira, 5.

Durante o patrulhamento os guardas foram informados via Central de Comunicação (Cecom) que um estabelecimento comercial localizado na avenida Real, bairro Aldeia da Serra, havia acabado de ser roubado.

Em contato no comércio, as informações eram de que dois indivíduos armados adentraram e efetuaram o roubo de 10 aparelhos de celular, dinheiro e um homem permaneceu dentro de um veículo de marca Fox de cor prata. Os guardas também foram informados que alguns celulares roubados tinham rastreador e através da pesquisa de localização, o sistema indicou que o aparelho estava na rua Zeca. “Deslocamos ao local e constatamos que também era um comércio, salão de cabelereiro e ainda se encontrava aberto”, comentaram os agentes de segurança. No local foram encontrados dois rapazes, sendo eles F.R.S.S., 25 anos de idade e P.P.D.A., 23 anos de idade. F.R.S.S., estava atendendo um cliente C.C.G.O., 26 anos de idade e P.P.D.A., estava atendendo C.B.S.R., 21 anos de idade. Nada de ilícito foi encontrado com essas pessoas.

F.R.S.S. e P.P.D.A informaram serem proprietários do comércio e autorizaram a busca no local. No banheiro, no mural do vitrô, foi encontrada uma sacola plástica contendo 6 aparelhos de celulares de várias marcas. F.R.S.S., comentou que um rapaz agitado havia acabado de entrar no salão e pediu para usar o banheiro e saiu com destino ignorado. Todas as partes averiguadas foram conduzidas até o distrito policial da cidade e uma das vítimas reconheceu P.P.D.A., foi um dos autores do crime de roubo. A ocorrência foi registrada, os 6 aparelhos de celulares avaliados em cerca de R$ 17 mil foram apreendidos e entregues aos respectivos proprietários e o meliante permaneceu à disposição da Justiça