GCM de Carapicuíba impede a realização de dois pancadões e fecha 12 bares

A prefeitura de Carapicuíba tem atuado com frequência para coibir a ocorrência dos pancadões com a política de Tolerância Zero. No último fim de semana mais uma ação em conjunto aconteceu no Jardim Ana Estela, Tonato e Comunidade do Dema. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar impediram dois pancadões e fiscalizaram bares na Estrada do Jacarandá. Segundo dados da Secretaria de Segurança foram fechados 12 bares que estavam com documentação irregular e música em volume muito alto, seis motocicletas apreendidas e nove carros multados.

Desde o início do ano a prefeitura atua com firmeza para oferecer a população mais tranquilidade e segurança. A Guarda Civil Municipal conta com efetivo de 78 guardas, cinco carros, quatro motos e uma base móvel e entre janeiro e maio deste ano a GCM de Carapicuíba atendeu 830 ocorrências, aumento de 276% se comparado a todo o ano de 2016 que fez 300 atendimentos. Esse dado somado às diversas iniciativas da atual gestão demonstram o empenho em transformar Carapicuíba numa cidade melhor.

“Desde o início do nosso mandato, estamos trabalhando para colocar a casa em ordem e organizar a nossa cidade. Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente, mas estamos lutando para melhorar a nossa cidade”, afirma o prefeito Marcos Neves.

O auxílio da população é muito importante com denúncias de informações antecipadas sobre as atividades através do telefone da GCM 4183-5229. A Prefeitura vai continuar atuando com firmeza para coibir os Pancadões.