GCM de Carapicuíba impede tentativa de ocupação de área pública no Jardim Maria Beatriz

Desde o início da nova gestão, a Prefeitura de Carapicuíba tem atuado para impedir novas ocupações de áreas públicas. As Secretarias de Segurança, Habitação, Meio Ambiente e Assistência Social trabalham em conjunto nos bairros da cidade.

“As ocupações têm sido um tema de muitas queixas da população. Por isso, desde o início do ano, as Secretarias trabalham para impedir a construção de barracos nas áreas públicas. Além disso, a pasta da Assistência Social está realizando o cadastramento das famílias que já estão nas áreas ocupadas. É preciso inibir a ocupação das áreas e, também, fazer o trabalho social para as famílias”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

Em fevereiro, a Prefeitura de Carapicuíba recebeu denúncias de tentativa de ocupação de área pública, localizada atrás da Rua Titânio, Jardim Maria Beatriz. A Secretaria de Habitação e a Guarda Municipal intensificaram a ronda e fiscalização no local, que é uma área pública com mata de preservação permanente. De acordo com as equipes da Prefeitura, já havia a colocação de estacas no terreno, desmatamento e um nivelamento para construção de barracos.

No dia 3 de março, em ronda da Guarda Municipal, foi visto um homem operando um trator próximo da Rua Titânio. Ele estava desmatando a área de preservação permanente e descolando terra a fim de aterrar o espaço para construção de barracos. Em ação conjunta entre as Secretarias de Meio Ambiente, Segurança e a Habitação o homem foi detido em flagrante e encaminhado à polícia pela Guarda Municipal.

Outro agravante no caso é que o homem utilizava um trator que pertence a uma empresa terceirizada da Sabesp. Em parceria com a diretoria da empresa, a Prefeitura de Carapicuíba encaminhou o boletim de ocorrência e demais materiais para que seja aberto processo administrativo pela Sabesp.