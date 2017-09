GCM de Itapevi fecha cinco bares e acaba com dois pancadões

Na madrugada de quinta (21) para esta sexta-feira (22), a Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) deu início no Jardim Vitápolis a mais uma Operação Noite Tranquila do programa Cidade Segura, com o objetivo de garantir a segurança da população e combater bailes funk e pancadões sem autorização, além de reduzir os casos de perturbação de sossego no município. A operação continuou na noite de sexta-feira (22) para sábado (23) nos bairros Engenheiro Cardoso e Parque Suburbano.

Durante a ação de quinta (21), a Guarda averiguou 85 pessoas, abordou 55 veículos e apreendeu um automóvel e uma motocicleta. Além disso, cinco bares foram orientados a fechar as portas por perturbação de sossego, determinação que foi cumprida pelos proprietários.

Um efetivo de 25 guardas participou da operação, que contou com apoio de agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) e da Fiscalização de Posturas Municipais da Secretaria de Receita. “É fundamental que a população saiba que estamos de olho na segurança dela. Evidente que nem todos os problemas na área de segurança serão resolvidos, mas ações ostensivas ajudam a coibir a criminalidade e trazer mais qualidade de vida”, disse o inspetor José Silicani.

Já na madrugada de sexta (22) para sábado (23), a Guarda encerrou um pancadão com cerca de 550 pessoas na Rua Ana Claudina, no bairro Engenheiro Cardoso. Na Rua dos Riobranquenses, no Parque Suburbano, foram averiguadas 150 pessoas. Nos dois pontos foram apreendidos carros e motos em situação irregular foram apreendidos.