GCM de Osasco é hostilizada mas impede realização do Pancadão do Primavera

Por meio de monitoramento nas redes sociais e o empenho do núcleo de inteligência da Guarda Civil de Osasco, mais um Baile funk foi combatido pela Prefeitura de Osasco.

Por volta das 0h de domingo,5, agentes da Guarda Civil estiveram pela Rua Obadia, no Jardim Primavera, com o propósito de impedir a realização do popularmente chamado “Pancadão”, porém após dialogar com o organizador do baile, solicitando a ele o término imediato, as guarnições da GCM foram hostilizadas, sendo arremessados contra elas, vários objetos, como pedras, garrafas, pedaços de madeiras entre outros.