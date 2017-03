GCM de Osasco flagra motorista descartando entulho no Jardim Santa Maria

Na tarde de domingo, 26, a Guarda Civil de Osasco realizando rondas pelo bairro do Jardim Santa Maria, zona sul da cidade, quando presenciaram dois homens em um veículo Saveiro descartando entulho em um terreno baldio. Ao serem indagados sobre tal ação, afirmaram que o despejo foi a pedido da Senhora Adriana, tia de um deles, que compareceu no local onde confirmou a versão dada.

Após os fatos o fiscal municipal foi acionado, o qual aplicou a multa com base na Lei Municipal 3342 de 19 de março de 1997 que proíbe o despejo de entulho ou lixo de qualquer natureza no Município de Osasco, implicando em multa no valor de R$ 7.000,00 – Art. 3° da lei em comento.