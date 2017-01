GCM de Osasco impede pancadões no Padroeira e no Conceição

Pela primeira vez em muito tempo, as famílias dos bairros Vila Ayrosa, Jardim Padroeira (área Y) e Rua Projetada (Jd. Conceição) tiveram um fim de semana tranquilo devido a intensa ação da GCM nas noites de sexta, sábado e domingo, impedindo a realização dos pancadões. O objetivo do prefeito Rogério Lins, por meio da Secretaria de Segurança e Controle Urbano e da GCM, é intensificar esse tipo de ação a partir de agora, garantindo a paz e a segurança da população.

De acordo com Lins, a busca do diálogo com os diversos grupos é permanente, de forma a assegurar mais opções de lazer aos jovens e ao mesmo tempo fazer prevalecer o interesse público e coletivo em detrimento do particular. “Buscamos sempre diálogo e aproximação com a comunidade para somar e encontrar soluções, além disso temos o compromisso de oferecer aos nossos jovens mais opções de cultura e lazer”, informou o prefeito.

Nesse sentido a Secretaria Municipal de Cultura está preparando um plano emergencial, a partir de experiências de outras cidades, para oferecer eventos e ações culturais de forma ordeira e organizada, amenizando a falta de opções na cidade.

O secretário da Cultura, Gustavo Anitelli, destaca que será promovida uma ação intersecretarial entre a Secontru, visando garantir o sono e a qualidade de vida daqueles que não participam do pancadão e a cultura, oferecendo alternativas de entretenimento e lazer para a juventude. “Não podemos ter uma festa que atrapalhe as pessoas, mas, também não dá pra ter apenas a Polícia resolvendo os casos que envolvem a juventude. Precisamos ter alternativas e levar cultura para os bairros. A prioridade do governo é o diálogo, pois, juventude não é apenas caso de Polícia, é caso de cultura, diálogo e lazer”, disse.

De acordo com o comandante da GCM, Raimundo Pereira Neto, serão realizadas novas ações deste tipo, em parceria com as polícias Civil e Militar em áreas com maior fluxo de reclamações por parte dos moradores.