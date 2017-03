GCM de Osasco intervém em briga de namoradas no Jardim D’Abril

Na manhã de domingo 12, agentes da Guarda Civil de Osasco ao efetuarem rondas pela Avenida Padre Vicente Melillo no Jardim D’Abril em Osasco, presenciaram uma cena de agressão entre duas mulheres.

De imediato os guardas tentaram contê-las, e ao questioná-las sobre a agressão informaram que possuíam um relacionamento afetivo, onde convivem há dez meses, e que estavam em uma festa, onde consumiram bebidas alcoólicas. Ao serem indagadas quanto ao motivo da agressão não souberam informar.

Mesmo após várias tentativas da mediação do conflito e devido aos ânimos alterados de ambas, os guardas as conduziram até o 05° Distrito Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência com base na Lei 11.340/06 de Violência Doméstica.