GCM de Osasco localiza veículo de morador de Presidente Altino através do rastreador de celular

A Guarda Civil de Osasco foi acionada por um munícipe que teve sua casa e carro roubados na noite da última terça-feira, 7, segundo relatos da vítima, os bandidos a renderam na calçada em frente sua residência, e sob forte ameaça, utilizando arma de fogo, obrigando-a entrar em sua casa, onde foram subtraídos seus pertences, inclusive seu aparelho celular, os indivíduos utilizaram o veículo da vítima para colocar os objetos roubados, após evadiram-se do local.

Com auxílio do rastreador do celular da vítima (IMEI), a Guarda Civil de Osasco conseguiu localizar o veículo, que foi abandonado minutos depois do roubo.

A ocorrência foi registrada no 05º Distrito Policial, e o veículo devolvido a vítima.