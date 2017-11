GCM de Osasco mata dois assaltantes durante perseguição

Ladrões mantiveram um motorista da Uber refém e usaram o carro dele para fazer um arrastão em Osasco, na noite desta terça-feira (21). Dois suspeitos foram mortos pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Três criminosos renderam o motorista quando ele deixava uma passageira em casa. O trio seguiu no Chevrolet Cobalt da vítima para uma oficina mecânica onde acontecia um churrasco.

Cerca de dez pessoas que participavam do churrasco foram dominadas e tiveram seus pertences roubados.

Uma equipe da GCM estava em patrulhamento e suspeitou dos ocupantes do Chevrolet Cobalt. O criminoso que dirigia o veículo acelerou e os guardas começaram a perseguir o carro.

Durante a fuga dos criminosos, o motorista da Uber abriu a porta do carro e pulou do carro em movimento. A GCM continuou perseguindo o veículo, chegando a bater a viatura contra o carro para fazê-lo parar.

Na rua Joaquim Manuel de Macedo, no bairro Jardim Santo Antônio, os três criminosos desceram do carro e correram. Segundo a CGM, o trio atirou contra os guardas e acabou baleado. Mesmo ferido, os criminosos conseguiram escapar.

Algum tempo depois a GCM conseguiu encontrar dois dos suspeitos no pronto-socorro do Jardim Santo Antônio, ambos sem vida. Eles foram socorridos pelo comparsa baleado, que não quis receber atendimento no PS e fugiu da unidade de saúde.

Um revólver foi apreendido pela CGM. Parte do dinheiro e sete celulares roubados durante o arrastão acabaram recuperados. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco.