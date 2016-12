GCM de Osasco não tem gasolina para atender ocorrências

Prefeitura diz que nova empresa foi contratada para gerenciar esse abastecimento e a situação deve se normalizar nos próximos dias. Fonte: G1 /SPTV O policiamento da Guarda Civil Municipal de Osasco está sem gasolina para atender as ocorrências. As viaturas estão todas no pátio, segundo denúncia ao SPTV de um guarda municipal que tem mais de 10 anos de corporação. Ele não quis se identificar.

“Hoje apenas duas motos nossas abriram talão de serviço para policial a cidade. Na segunda-feira, uma equipe nossa pegou uma ocorrência de roubo a uma farmácia. E não tivemos como dar apoio para que eles conduzissem os meliantes para a delegacia. Os mesmos conduziram eles com veículo particular”, diz o guarda.

E o GCM também denuncia que as câmeras de vigilância, espalhadas pela cidade, monitoradas do quartel, também não estão funcionando.

O SPTV teve acesso aos livros de registro das ocorrências da guarda municipal. No dia 21, quarta-feira, a guarda municipal registrou uma denúncia de invasão de terreno público – mas não foi possível atender por falta de combustível. No dia 22, outra denúncia de invasão, e novamente as viaturas estavam sem combustível.

Outro problema são os radares de trânsito. A empresa que presta o serviço tirou todos os radares de Osasco.

A prefeitura diz que o contrato com a empresa expirou. E como está no fim do mandato na prefeitura, só vão abrir nova licitação na próxima gestão.

A prefeitura de Osasco reconhece os problemas no abastecimento das viaturas. E disse que uma nova empresa foi contratada para gerenciar esse abastecimento e que tudo deve voltar ao normal nos próximos dias.

Sobre as câmeras de monitoramento, a prefeitura diz que o sistema de vigilância está funcionando normalmente.