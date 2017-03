GCM de Osasco prende dois indivíduos com drogas em Presidente Altino

Segundo relatos dos GCMs, dois indivíduos estavam pela Rua André Rovai, Presidente Altino em Osasco, e ao perceberem a presença da equipe ROMO (rondas operacionais com motocicletas), disfarçadamente dispensaram algo no chão, imediatamente foram abordados, e durante a revista pessoal encontram alguns pinos de cocaína com um deles, ato contínuo localizaram o objeto que foi dispensado momentos antes da abordagem, tratava-se de uma pequena garrafa plástica com pinos de cocaína. Durante a abordagem constataram que um dos indivíduos é adolescente.

Conduzidos ao 05° Distrito Policial, foi lavrado boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor e ato infracional, ficando ambos a disposição da justiça.