GCM de Osasco prende dupla que fazia arrastões na Vila Yara

Na noite desta quarta, 4, quatro indivíduos realizavam roubos em frente um ponto de ônibus próximo ao Shopping localizado no Bairro da Vila Yara, sob posse das informações os Guardas Civis imediatamente se deslocaram para o local, onde localizaram a vítima que mesmo assustada perseguia um dos autores do roubo, imediatamente os agentes abordaram o indivíduo e após revista pessoal foi encontrado sob sua posse um “simulacro “ de arma de fogo e o aparelho celular da vítima.



Como se tratava de mais de um indivíduo a viatura com apoio da equipe ROMO realizaram rondas nas imediações e encontraram o segundo autor que já estava no interior do terminal Vila Yara o qual portava a quantia R$ de 60,00 em dinheiro e um cartão da Caixa Econômica Federal da vítima. ” Recebemos ao longo dos meses diversas reclamações sobre indivíduos que praticam “arrastões” em pontos de ônibus no bairro da Vila Yara, os quais sem nenhum pudor roubam sob fortes ameaças, munícipes e pessoas que frequentam as faculdades” diz o Comandante Geral da GCM Inspetor Raimundo Pereira Neto.