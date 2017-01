GCM de Osasco prende homem no Baronesa que estava foragido da justiça

Na manhã do último sábado, 21, a Guarda Civil de Osasco foi acionada via rede para comparecer em uma farmácia na Rua Duke Ellington no Baronesa, pois havia um indivíduo em atitude suspeita dentro do estabelecimento.

Chegando ao local receberam a informação que o suspeito havia saído minutos antes do local, sob posse das características do indivíduo a guarnição fez buscas nas imediações logrando êxito em encontrá-lo. Após a abordagem foi localizado em sua posse um Kit de ferramentas, avaliado em R$ 102,48, indagado sobre os fatos o homem afirmou ter subtraído naquele mesmo dia em um depósito ali próximo, com isso os guardas o conduziram até o estabelecimento onde foi confirmado por funcionários do local que reconheceram o material.

Encaminhado ao distrito policial onde após pesquisas constataram que o indivíduo era também procurado pela justiça, foi elaborado Boletim de ocorrência de furto com base no Art 155 do Código Penal e após encaminhado a cadeia pública de Osasco.