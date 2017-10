GCM de Osasco prende mulher no Jaguaribe com dinheiro e drogas

Por volta das 9h30 desta quinta, 5, foi solicitado pelo Inspetor Damião as equipes de Rondas Operacionais com Motocicletas (Romo) que fizesse rondas pela área dos bairros do Jaguaribe e Santo Antônio, devido denúncias de furtos e roubos a transeuntes, quando pela rua Anísio da Silveira, se depararam com três indivíduos em atitude suspeita que ao avistarem as guarnicões se evadiram para o interior da comunidade.

Mas uma mulher foi alcançada, presa e identificada como G.S, moradora do local, com a mesma foi encontrado R$ 118, 38 porcões de maconha, 59 pinos de cocaína e 336 pedras de crack.

Gabriela foi conduzida ao 8° DP.