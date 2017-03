GCM de Osasco recupera cadeira de rodas furtada no Pronto Socorro do Helena Maria

A cadeira pertencia a Administração Pública Municipal mais precisamente ao Pronto Socorro Osmar Mesquita no Helena Maria e foi visualizada por uma funcionária do Pronto socorro no dia 19/03 (domingo), com um homem em uma residência localizada na Rua Walt Disney, Jd Helena Maria, após ter sido questionado pela equipe da Guarda Civil, respondeu que havia adquirido a cadeira por empréstimo de um amigo (um adolescente de 15 anos) para carregar entulhos. Foram constatados que possuíam passagem pela polícia.

Segundo a dirigente do Pronto Socorro, a cadeira de rodas havia sido furtada no dia 17 de março. Por fim as partes foram conduzidas ao Distrito policial para elaboração de Boletim de Ocorrência de Receptação.