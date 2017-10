GCM de Osasco socorre homem que estava com hipotermia no Bela Vista

Nesta segunda, 2, a viatura do plantão noturno, composta pela GCM Giane e GCM Roberto, ao efetuar rondas pelas proximidades do velório Bela Vista, quando por volta das 00h notaram que um senhor de 49 anos que aparentemente apresentava-se tratar de pessoa em situação de rua deitado sobre a calçada reclamando de fortes dores no corpo, tremendo de febre e com dificuldades para respirar. Imediatamente a equipe acionou a unidade de socorro do SAMU que ao chegar no local constataram que a vítima estava com hipotermia e provável pneumonia. O homem foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Vila Pestana, onde foi medicado permanecendo sob observação.

Seguindo os princípios que norteiam a Guarda Civil de Osasco quanto ao cuidado com a pessoa humana, a percepção e ação rápida dos GCM’s foram primordiais para salvar a vida daquele senhor, que diante da situação poderia causar seu óbito caso não fosse socorrido a tempo.