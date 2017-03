GCM flagra nove indivíduos invadindo CEU Zilda Arns na zona norte de Osasco

Na quarta-feira, 15, nove adolescentes entre 14 a 17 anos invadiram o CEU (Centro Educacional Unificado) Zilda Arns, localizado na zona norte de Osasco, segundo a equipe da Ronda escolar os menores entraram na unidade pelo telhado sem autorização e foram flagrados tentando utilizar a piscina do Centro Educacional. “Não é a primeira vez que invadem o CEU, danificando as instalações internas para acessarem a piscina e nenhum dos adolescentes é estudante do local”. Informou a diretora.

Após averiguação os guardas acionaram o Conselho tutelar e conduziram os adolescentes até o 10º Distrito policial, onde compareceram os pais e responsáveis, sendo elaborado boletim de ocorrência de Dano ao patrimônio.