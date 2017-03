GCM prende homem que fazia tráfico de drogas perto da Estação da CPTM de Osasco

Ao realizar rondas a equipe ROMO (Rondas Operacionais com motocicletas) da Guarda Civil de Osasco prendeu na última quinta-feira (23/03), um homem de 37 anos que fazia tráfico de drogas na rua Manoel Rodrigues, Bairro Bonfim, localizado próximo a estação de trem de Osasco.

De acordo com a equipe o indivíduo estava no local mencionado e ao perceber a presença dos Guardas demonstrou certo nervosismo, levantando assim a atitude suspeita. Após a revista pessoal, foi localizado dentro de sua bermuda uma sacola contendo 23 pinos de cocaína, duas pedras de crack e R$ 45,00 em dinheiro.

Ao ser questionado sobre as substâncias encontradas o indiciado admitiu que realizava a venda dos entorpecentes. Imediatamente foi dada a voz de prisão ao homem que foi conduzido ao 09° Distrito Policial onde foi elaborado boletim de ocorrência com base no Art. 33 da Lei 11343/16, permanecendo à disposição da justiça.