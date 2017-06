GCM’s de todo estado estarão em Osasco nesta sexta, 2

Na sexta, 2, a Guarda Civil Municipal (GCM) realizará, a partir das 8h, a “1ª Marcha Azul Marinho”. A concentração será no Largo de Osasco e a marcha percorrerá o Calçadão, as ruas Dante Batiston, Cipriano Tavares e Maria Campos, Praça Manoel Coutinho, avenida dos Autonomistas, finalizando no Teatro Municipal “Glória Giglio” onde haverá um ciclo de debates.

O evento, que contará com a presença de corporações das GCMs da região, alunos, pais e professores da rede municipal de ensino tem o objetivo de chamar a atenção da população e autoridades sobre anseios das guardas como aposentadoria especial, formação, capacitação e porte de armas.

Programação

8h – Concentração no Largo de Osasco

8h30 – Saída da Marcha

9h30 – Chegada no Teatro

10h – Debate com autoridades

10h30 – 1ª mesa de debates

11h – 2ª mesa de debates

11h30 – 3ª mesa de debates

12h – Encerramento