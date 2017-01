Geraldo Alckmin repassa R$ 544 mil para manutenção de escolas em Osasco

O governador Geraldo Alckmin participou nesta sexta-feira (6) do início das obras de manutenção e preparação para o ano letivo da Escola Estadual Professora Marisa de Mello, zona leste da capital. Em 2017, as mais de 5 mil unidades da rede paulista receberão juntas R$ 34,7 milhões para a realização de serviços de prevenção e reparos em prédios escolares. Em Osasco serão R$ 544 mil. O valor por unidade é calculado a partir do número de alunos matriculados. “Durante todo este mês de janeiro, as escolas passarão por reparos, pintura, corte de grama e limpeza, para poder receber bem os alunos no dia 1°”, afirmou o governador.

Com o repasse, as escolas poderão contratar e acompanhar serviços de pintura, troca de torneira, limpeza da caixa d’água, fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas e esquadrias. Para intervenções de maior complexidade que necessitam do acompanhamento de laudos e engenheiros – como a construção de quadras e ampliação de prédios –, a Diretoria Regional de Ensino realiza um processo diferente que envolve uma autorização feita pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

A verba é destinada às unidades que atendem alunos do Ensino Fundamental (Ciclos I e II) e Ensino Médio. As unidades do Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) também estão incluídas.

Além do fundo de prevenção, as escolas também são assistidas pelos núcleos de obras das Diretorias Regionais de Ensino.