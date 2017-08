Ginastas de Osasco conquistam pódios nos Jogos Regionais

Na quinta-feira, 20, a Delegação Esportiva de Osasco seguiu para São Bernardo do Campo, onde participará do 61º Jogos Regionais 2017, entre os dias 20 e 30 de julho, pela etapa da 1ª Região Esportiva, e a equipe de ginástica artística conquistou dois pódios.

A apresentação de ginástica artística aconteceu no sábado, 22. A equipe feminina, que conquistou o vice-campeonato teve como destaque Nicole Pereira com duas medalhas individuais, bronze no salto e no solo.

A equipe masculina também se destacou e trouxe para casa a medalha de bronze no individual geral.