Ginastas de Osasco ganham 20 medalhas no Pré-infantil

a competição faz parte do calendário da ginástica artística do estado de São Paulo. A participação das atletas foi possível graças ao apoio da secretaria de esporte de Osasco

No sábado, 3, aconteceu em Hortolândia, interior de São Paulo, a II Etapa Pré-Infantil e Infantil de Ginástica Artística Feminina e reuniu centenas de atletas de todo o estado de São Paulo. Na oportunidade a Prefeitura de Osasco, através da Secretaria de Recreação, Esporte e Lazer (Serel), participou com 16 atletas das equipes femininas pré-infantil B (7 a 10 anos) e pré-infantil C (6 a 8 anos), que representaram a cidade conquistando diversos pódios.

O evento aconteceu durante todo o dia na Academia de Ginástica de Hortolândia e contou com disputas em quatro modalidades: solo, salto, trave de equilíbrio e paralelas.

A primeira equipe osasquense a participar do rodízio foi a pré-infantil C, que contou com nove atletas e conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes. Mais tarde foi a vez da equipe pré-infantil B que contou com sete atletas e conquistou a medalha de prata.

As medalhistas de Osasco do pré-infantil C foram: Eloisa Vicentini Petarnella (salto, paralelas e individual geral), Giulia Tiemi Belcorso (solo), Julia Rigaude Pontes (trave, solo, paralelas e individual geral), Lara Penna (individual geral), Lorena Paes Prachedes (trave e paralelas), Maria Eduarda Paes Prachedes (paralelas), Maria Eduarda Ronconi (paralelas, trave e individual geral) e Maria Raquel Moraes Araújo (paralelas e solo). Já no pré-infantil B, as medalhistas foram: Camila Torquato (trave e individual geral), Maria Eduarda Pradela (paralelas e salto) e Vitória Coutinho (paralelas e salto).

A coordenadora de Ginástica Artística, Silvia Ferraz, ressaltou o trabalho e investimento que vem sendo desenvolvido pelo secretário Délbio Teruel nas categorias de base. E agradeceu ao empenho de todos os técnicos que trabalham diariamente com as pequenas ginastas.