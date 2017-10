Ginastica Artística de Osasco conquista importantes resultados na Copa São Paulo

No último sábado, 7, atletas de 14 entidades de São Paulo participaram da Copa São Paulo de Ginástica Artística, que aconteceu em São Caetano. Os atletas de Osasco, que vem se destacando a cada dia na categoria, marcaram presença e se destacaram na competição.

Entre as 141 ginastas que participaram na competição feminina, a equipe de Osasco, formada por 13 atletas, se destacou e foi campeã por equipes. A equipe conquistou o ouro no individual geral com atletas Brunna (categoria intermediário infantil) Ivyla (categoria juvenil avançado), Giulia Pucharelli (categoria juvenil intermediário), Tiene (categoria pré-infantil intermediário). Além disso a atleta Camila Torquato conquistou prata na categoria pré-infantil nível iniciante, e as ginastas Geovana Bortolim (categoria infantil intermediário) e Eduarda Mendes (pré-infantil iniciante) receberam a medalha de bronze.

Osasco também participou com a equipe masculina formada por 5 atletas que trouxeram para casa a medalha de bronze por equipes. No nível avançado na categoria infantil Otávio recebeu ouro, Matheus prata e Marcelo bronze. Já na categoria Juvenil o ginasta Lucas recebeu a medalha de ouro.