Gino conquista melhorias para Santana de Parnaíba

O vereador de Santana de Parnaíba Gino Mariano (PRTB) está em seu segundo mandato. O político defende como bandeira principal a área da saúde. “Já conseguimos várias emendas e melhorias para a saúde e infraestrutura da nossa cidade.”

No seu primeiro mandato fez várias indicações para o executivo, destacando o pedido de Mamografia com Magnificação (atendido ) de extrema importância para a prevenção do câncer de mama, o pedido de Ultrassonografia para a região do Bairro da Fazendinha, e cadeira Odontológica para o UBS do Bairro Cento e Vinte, além de solicitar a reforma da USA do Bairro Cidade São Pedro.

Gino conseguiu que dois projetos dele virassem lei. O primeiro foi que as agências bancárias de Santana de Parnaíba fornecessem cadeira de rodas para pessoas com mobilidade reduzida, a lei entrou em vigor em 2015. “Estive esta semana fazendo uma vistoria nas agências e eles estão obedecendo a lei”. Outra lei do vereador de Santana de Parnaíba envolve uma campanha contra o abuso a crianças e adolescentes. “No mês de junho serão feitas palestras em escolas e em bairros, com distribuição de panfletos.” Gino Mariano criou a lei depois de constatar que o número de ocorrências envolvendo menores aumentou. “Hoje as pessoas estão abusando das crianças por causa das drogas, essas ocorrências só crescem.”

O vereador conta com importantes apoios fora da cidade, entre eles, o do deputado federal Herculano Passos (PSD). “Através do deputado eu consegui uma emenda de R$ 500 mil para a área de pavimentação e urbanismo.” Na assembleia legislativa, Gino conta com o apoio da deputada estadual Rita Passos (PSD). “Com a Rita conseguimos uma ambulância para a cidade.”

Gino Mariano faz parte do governo Elvis Cezar (PSDB). O vereador é mais atuante na Fazendinha, Jaguari, São Pedro, Bairro 120 e Cristal Park. “O meu trabalho é para a toda a cidade.”

Aprovado nas urnas no ano passado, Gino ganhou mais um mandato, mas quando questionado sobre uma possível candidatura a deputado ou até mesmo prefeito, o político foi “político”. “Eu penso agora em ser vereador da minha cidade.” O parnaibano disse que o seu mandato é muito ligado à população. “Eu não sou candidato só de eleição, gosto do apoio dos eleitores durante os quatros anos. Nós estamos mudando a cultura política da nossa cidade.”