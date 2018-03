Giro em Sampa

HIPERFOTO – BRASIL

A exposição “Hiperfoto – Brasil” apresenta a obra, composta por painéis, de Jean-François Rauzier, artista que mescla fotografia com manipulação digital, criando imagens com tons surrealistas. Nos últimos quatro anos o francês fez do Brasil protagonista de seus trabalhos, retratando Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e São Paulo. Com curadoria de Marc Pottier e idealização de Bertrand Dussauge, o projeto chega à capital paulista após ter passado pelas outras cidades. A edição de São Paulo apresenta ao público cerca de 100 trabalhos do artista, entre hiperfotos e hipervídeos – parte deles ainda inéditos, recriações de uma série de espaços da cidade. A mostra é parte de uma iniciativa que Jean desenvolve em diversas metrópoles do mundo desde 2002, quando começou a desenvolver suas primeiras hiperfotos. A mostra abre nesta Sexta-feira, 16 e ficará em exibição até 6 de Maio, com horário de visitação das 10h às 20h de Terça-feira à Sexta-feira, e das 10h às 18h aos fins de semana, no CCSP – Centro Cultural São Paulo, situado na Rua Vergueiro nº 1000, Liberdade – São Paulo. Gratuito.

GASTRONOMIA NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Neste final de semana, sábado, 17 e domingo, 18, o Memorial da América Latina traz vários festivais gastronômicos, com pratos variados que irão agradar aos mais distintos gostos. Compõe o evento o Festival de Tacos: Tacos acompanhados de sour cream, chilli e queijo, com várias opções de recheio como carne desfiada, frango, pernil, calabresa, salmão, cogumelos, vegetariano, entre outros. Festival de Ceviche, prato típico da culinária peruana. Festival de Gastronomia Latina, com variados pratos do continente. Além do Festival de Cerveja Artesanal, para os apreciadores de uma boa cerveja, com sabores inigualáveis que aguçam os paladares e refrescam o verão paulistano. Tudo isso com bandas ao vivo. E outros espaços, como área de mini shopping, kids, quick massagem e o evento petfriendly. O Memorial está localizado na Av. Auro Soares de Moura Andrade nº 664, Barra Funda – São Paulo. Entrada gratuita.