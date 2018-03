Giro em Sampa

SARAMAGO – OS PONTOS E A VISTA

A proposta para a exposição Saramago – Os Pontos e a Vista, baseia-se no uso inédito de um rico acervo de materiais audiovisuais, criando uma vivência singular do ponto de vista de José Saramago (1922–2010) em primeira pessoa. A exposição pretende olhas para as diferentes dimensões de José, ampliando a compreensão que o público brasileiro tem sobre o autor português. O autor é popularmente conhecido por suas opiniões polêmicas, mas ao nos aproximamos de seu universo podemos entender que suas opiniões vêm de uma reflexão profunda sobre as condições humanas e as relações de poder. É a força que carrega como cidadão, que permeia sua criação literária com um interesse genuíno pelo mundo e pelo ser humano. Antes de se tornar escritor, exerceu diversas atividades que o permitiram experimentar a vida a partir de diferentes pontos de vista. Esse acúmulo de perspectivas ajudou a formar seu modo único de enxergar o mundo. A exposição reúne mobiliários e acessórios originais, como a cama onde ele dormia com os porcos quando criança na casa dos avós, o computador onde escreveu todos os livros, o Prêmio Nobel de Literatura que recebeu em 1998, os óculos e a lupa do autor, nunca expostos antes, que foram cedidos temporariamente pela Fundação José Saramago. Aberta ao público desde o dia 6 de Março, Saramago – Os Pontos e a Vista fica disponível até o dia 3 de Junho, com horário de visitação das 9h às 20h de Terça-feira à Sábado, e das 9h às 18h aos Domingos, no 19º e 20º andar do Farol Santander, situado na Rua João Brícola nº 24 – Centro de São Paulo. Entrada gratuita.

IMAGENS DO ALEIJADINHO – MASP

Imagens do Aleijadinho apresenta a obra de Antônio Francisco Lisboa (1738-1814), uma das principais referências da arte sacra, do barroco e do rococó no Brasil, ativo em Minas Gerais de meados do século 18 ao início do século 19. A mostra apresenta cerca de 50 obras, que incluem esculturas devocionais de Aleijadinho, além de mapas, gravuras, fotografias, pinturas e esculturas de viajantes e outros artistas, que contribuem para a compreensão do contexto e da influência do artífice mineiro na história da arte brasileira. A exposição tem seu foco no acervo de esculturas devocionais produzido por Aleijadinho e sua oficina, e reúne imagens atribuídas ao artífice mineiro e executadas em diferentes etapas de sua produção

Além do conjunto de esculturas atribuídas ao artista, uma seção iconográfica foi incorporada à exposição com imagens que ecoam o legado de Aleijadinho e atestam sua centralidade na construção de uma história da arte brasileira. A abertura da mostra acontece neste sábado, 10 e ficará em cartaz até o dia 3 de Junho. Os horários de visitação são: de Terça-feira à Domingo: das 10h às 18h e as Quintas-feiras: das 10h às 20h. A exposição será realizada no MASP – Museu de Arte de São Paulo, situado na Av. Paulista nº 1578 – Bela Vista – São Paulo. Os ingressos variam entre R$ 17 e R$ 35 e as Terças-feiras a entrada é gratuita.